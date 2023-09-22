Він вказав, що Україна успішна воює з окупантами вже понад 500 днів.

Британський генерал Річард Ширрефф, як екс-заступник головнокомандувача Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, закликав Альянс озброїти Україну належним чином, замість того, щоб роздавати поради.

Про це він заявив у інтерв'ю LIGA.net., звернувши увагу на надзвичайний успіх України у війні.

"Завдання заходу-дати Україні інструменти для виконання роботи, а не вказувати їй, як це робити", - сказав він.

За словами Ширреффа, армія України тримає удар перед російською агресією вже понад 500 днів: у неї набагато більше досвіду в цьому, ніж коли-небудь було у НАТО.

"Ви продемонстрували надзвичайний успіх проти росіян. Ви робите це вже понад 500 днів. Я вважаю, що Україна має більше досвіду боротьби з Росією, ніж будь-хто в НАТО", - заявив екс-заступник головнокомандувача НАТО.

Ширрефф оцінив успіхи України під Бахмутом

Нагадаємо, британський генерал Річард Ширрефф ще в березні 2023 року говорив про стратегічний успіх української армії під Бахмутом. Він уточнив, що для РФ успіх на цій ділянці фронту був би рівносильний "пірровій перемозі" - перемозі, яка далася занадто високою ціною.

На цьому тижні стало відомо, що ЗСУ деокупували понад 50 км територій на Бахмутському напрямку. 2 квадратних кілометри вдалося звільнити безпосередньо біля Бахмута, уточнювали в Міноборони України.

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