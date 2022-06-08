Росіяни намагаються завалити кількістю, трупами, а не якістю військ, які вони відправляють на фронт, впевнений експерт.

Офіційні дані Генштабу ЗСУ щодо втрат російських окупантів в Україні варто помножити на три, щоб розуміти реальну картину.

Про це повідомив військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Щодо цифри 31 360 (кількість ліквідованих окупантів за даними Генштабу - УНІАН), то це за попередніми підрахунками. Думаю, вони робляться з акцентом на зменшення втрат. Навіть якщо ми відштовхуємось від цієї цифри, ми повинні взяти, щонайменше, утричі більшу цифру, пов'язану з пораненими, з психотравмами, дезертирами. Тобто втрати російської армії є катастрофічними. Безперечно, вони не сприяють підвищенню морального духу. Ми чуємо це із перехоплень розмов, які проводить СБУ. Іноді у ворога настрої близькі до істерії", - зазначає експерт.

Водночас Селезньов заявив про потенціал РФ щодо ресурсу для поповнення втрат. На його переконання, існує досить велика кількість осіб, упокорених пропагандою, які готові зі зброєю в руках захищати матінку-Росію. Крім того, в деяких регіонах РФ активно проводять рекрутингову кампанія, приховану мобілізація, коли тим чи іншим особам пропонують величезні за російськими масштабами гроші за участь у так званій спеціальній військовій операції в Україні.

"Тобто фонд, звідки росіяни можуть набирати людські ресурси, є. Але інша справа, що ці ресурси є малопідготовленими, тому що часу на підготовку немає, і підрозділи, сформовані з таких ресурсів, не є боєготовими у плані бойової злагодженості, тому що на це теж потрібен час", - зауважив експерт.

Крім того, Селезньов нагадав про ініціативу Путіна призивати в збройні сили за контрактом персонажів віком до 65 років. Верхня планка призовників піднялася до неможливого.

"Росіяни, як завжди, намагаються завалити кількістю, трупами, а не якістю військ, які вони відправляють на фронт. Плюс до цього додається зняття з довготривалого зберігання озброєння. Наприклад, танк Т-62 – це танк випуску початку 1970-х років. Він є глибокою модернізацією танка класу Т-55, а це взагалі бронетехніка, яка виготовлялася одразу після Другої світової війни. Тобто вони знімають із довготривалого зберігання весь древній мотлох, використовуючи для цього непідготовлені ресурси", - резюмував експерт.

Як повідомляв УНІАН, раніше Селезньов пояснив, чому в Україні гине так багато генералів РФ. За його словами, українські військові чітко розуміють, що тактика обезголовлення підрозділів ворога блокує його наступальні можливості.

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