Такий сценарій доволі реальний, хоча після цього існування режиму Путіна опиниться під загрозою.

Загальна офіційна мобілізація в РФ можлива, але вона свідчитиме про паніку російського диктатора Володимира Путіна та провал "спецоперації".

Про це в інтерв’ю ТСН розповів заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"Загальна мобілізація в РФ призведе лише до того, що на фронт почнуть надсилати непідготовлених. Їх буде, можливо, багато. Тобто нахапати в Росії людей не є проблемою. І готувати їх не будуть, бо під час підготовки, вже навіть через місяць, людина може адаптуватися, і вже в навчальних центрах можуть виникати якісь протести, конфлікти, перестрілки тощо. Це реальний сценарій. Тобто вони на них будуть максимально психологічно тиснути. Та головне буде не військова підготовка, а намагання не допустити виникнення якогось протесту, і одразу відправити їх на фронт", - сказав він.

Самусь вважає, що десятки тисяч потенційно мобілізованих росіян на певних час змінять ситуацію на фронті. Однак їх просто "кидатимуть під українську артилерію".

"На певний час вони змінять ситуацію на фронті у тому сенсі, що українські військові будуть змушені витрачати свої боєприпаси на те, щоб перемелювати ось це "м'ясо". Але в результаті, буквально через кілька тижнів, це все обернеться таким ударом по настроях Росії, що навіть режим Путіна може цього не витримати, тому що всім стане зрозуміло, що у Путіна паніка, він не знає, що робити, і просто кидає людей в котел, щоб банально продовжити хоча б на кілька днів, на кілька тижнів існування свого режиму. І це призведе до абсолютно руйнівних наслідків", - сказав експерт.

Раніше в МВС України заявляли, що після нової спроби росіян активізувати бойові дії в Україні у президента РФ Володимира Путіна залишаться два варіанти рішень: заморожування конфлікту чи відкрита мобілізація.

Очікувалося, що він оголосив війну Україні та загальну мобілізацію в РФ під час виступу на параді 9 травня, але цього не сталося.

Сьогодні радник голови МВС Вадим Денисенко заявив, що Путін навряд чи найближчим часом вводитиме в РФ воєнний стан через те, що ідея мобілізації є дуже непопулярною серед російського населення.

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