Вадим Денисенко вважає, що в РФ поки боїться оголошувати відкриту мобілізацію.

Після нової спроби росіян активізувати бойові дії в Україні у президента РФ Володимира Путіна залишаться два варіанти рішень: заморожування конфлікту чи відкрита мобілізація.

Таку думку радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко висловив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зараз вони здійснять ще одну спробу активної фази бойових дій. Ми розуміємо, що зараз концентрується техніка в районі Криму, ми розуміємо, що 19 батальйонно-тактичних груп знаходиться на Харківщині… І після того, як вони видихнуться – а вони видихнуться - у Путіна буде тільки два варіанти: або умовно заморожувати конфлікт і говорити про якісь переговорні процеси, або ж оголошувати пряму мобілізацію в РФ", - сказав Денисенко.

На його думку, президент РФ поки що боїться відкрито оголошувати мобілізацію.

"Але станом на зараз він сподівається, що зробить ще один ривок, а далі подивиться", - зазначив Денисенко.

Як повідомляв УНІАН, За даними Генштабу ЗСУ, російські війська проводять наступальні дії на сході України з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, в Росії здійснюється прихована мобілізація чоловіків на війну проти України, агітують "казаків" та безробітних.

"Добровольців" на війну набирають в Ростовській, Брянській, Курській та Бєлгородській областях, Краснодарському та Приморському краях.