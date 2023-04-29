Він зазначив, що офіційний Ісламабад не афішує свою допомогу Києву.

У той час як в Індії приймають військового злочинця Сергія Шойгу, Пакистан вийшов на фінішну пряму по передачі Україні ПЗРК Anza Mark-II.

Про це повідомив військово-політичний оглядач і дослідник Олександр Коваленко. "ПЗРК Anza Mark-II є аналогом "Стріла-2", але вдосконаленим, в першу чергу китайською стороною", - пояснив він.

Він зазначив, що це вже не перша допомога Пакистану Україні. "У лютому стало відомо про те, що Пакистан відправив Україні партію 122-мм снарядів для РСЗВ БМ-21 "Град" - понад 10 тис. пострілів, або 250 пакетних пусків", - повідомив експерт.

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А в березні стало відомо про те, що ЗСУ використовують пакистанські 122-мм постріли P1A1 HE виробництва Pakistan Ordnance Factories. "При цьому Ісламабад офіційно не визнавав таких поставок, що і зрозуміло. В основному вони здійснювалися через треті країни", - підкреслив Коваленко.

"У той час як один регіональний гравець заграє з країною ізгоєм і терористом, інший без особливого офіціозу і ажіотажу вибрав правильну сторону - по справедливості", - висловив думку експерт.

Що таке ПЗРК Anza Mark-II

Anza Mark-II-серія переносних ракет класу "земля-повітря", вироблених Пакистаном. Використовується для протиповітряної оборони малої дальності. Зенітні ракети Anza MK-1, Anza MK-2 і Anza MK-3 мають дальність дії 4, 5 і 6 км відповідно.

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