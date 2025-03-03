Військовий оглядач впевнений, що Україна готується до будь-якого рішення США щодо можливого припинення оборонної допомоги.

Україна повинна бути готова до будь-якого рішення США щодо можливого припинення оборонної допомоги, зазначив військовий оглядач Олексій Гетьман.

Так, в ефірі Київ24 він висловив переконання, що в політичному керівництві розглядається питання що робити, якщо, наприклад, адміністрація президента США Дональда Трампа вирішить призупинити чи зовсім припинити надання Україні такої допомоги.

"Нам треба бути готовими до будь-якого рішення… А чекати тільки того варіанта, який нам подобається – це позиція, яку ми точно займати не будемо", - підкреслив Гетьман.

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За його словами, однією з важливих складових американської допомоги є передача розвідданих.

"Коли піднімаються МіГи чи летить балістика, звідки ми це знаємо? Ми це не бачимо, наші радіолокаційні станції не бачать МіГ, який піднявся десь в Білорусі чи на території РФ. Це космічна розвідка. Ми можемо бачити ракету без супутникової розвідки тільки коли вона увійшла в зону ураження наших зенітно-ракетних комплексів. Це дальність до 150 км і все. Може якось будемо компенсувати", - сказав Гетьман.

Він висловив сподівання, що в питанні розвідданих допомогу зможуть надати європейські країни.

"Ми точно не знаємо, скільки супутників є у європейських партнерів. Є інформація, що десятки тисяч супутників літають на різних орбітах. В наших партнерів є такі можливості. Наскільки вони потужні, наскільки це може компенсувати – цього точно не знаємо, бо це те, що підпадає під гриф "таємно"", - зазначив Гетьман.

Військова допомога США

Видання The Washington Post із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Трампа повідомило, що в Білому Домі розглядають можливість припинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні після невдалих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначалось, що це рішення у випадку, якщо буде прийняте, "стосуватиметься радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет на мільярди доларів, які очікують відправлення в Україну".

Своєю чергою The Wall Street Journal написав, що Росія просить зупинити обмін розвідданими між Києвом та Вашингтоном.

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