На його думку, розвал Росії почнеться від спроби Дагестану відділитися.

Вихід Збройних сил України на державні кордони прискорить військово-політичну поразку режиму президента РФ Володимира Путіна, але не закінчить війну.

Про це розповів військовий експерт Михайло Притула ефірі телеканалу "Еспресо".

"Тривалість війни залежить від кількох факторів. Перший з цих факторів - це тривалість життя Путіна, йому вже 70 років. Другий фактор - це те, що Росія не може забезпечити свій народ, свої малі народи. Досить скоро ці народи почнуть повставати. Керівництво РФ навмисно замазує їх кров’ю, щоб викликати ненависть", - пояснив Притула.

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На думку експерта, Дагестан - це точка, з якої почнеться розвал Росії.

"У Кремля виникли проблеми економічного, політичного та санкційного характеру. Багато суб’єктів РФ вирішать, що краще не зв’язуватися з тиском і залишити його у спадок Москві та бути вільними від боргів у наслідок війни. Тривалість цих процесів буде впливати на війну в Україні. Росія вже далеко не високотехнологічна країна. Ця країна поступово деградує та стає світовим ізгоєм, але небезпечна", - наголосив він.

Війна в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що з 1 жовтня в Херсонській області звільнили і стабілізували більше 500 квадратних кілометрів території і десятки населених пунктів.

За минулу добу ЗСУ ліквідували ще майже 400 окупантів. Втрати Росії стрімко зростають. З початку війни ліквідовано близько 62 тис. 60 загарбників.

Найбільший "сюрприз" чекав на рашистів зранку, 8 жовтня. Вибухи сталися на Кримському мосту. Там була масштабна пожежа, а міст зазнав серйозних руйнувань. Як вважають аналітики, розкол у Кремлі набирає обертів, "стабільність" режиму Путіна підірвана.

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