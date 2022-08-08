Аналітики зазначають, що до переліку входить лише та військова техніка, щодо якої є фото чи відеозаписи, тож реальна кількість значно перевищує зафіксовану.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія уже втратила понад 5 тисяч одиниць військової техніки.

Про це свідчать дані аналітичної платформи Oryx, котра веде підрахунок знищеної та захопленої військової техніки, передає Укрінформ.

Зокрема, станом на 7 серпня відомо про 3238 одиниць знищеної російської техніки, 109 - пошкодженої, 326 - "покинутої". Ще 1410 одиниць російської техніки було захоплено українськими військовими. Зазначається, що техніка в категорії "покинута", найімовірніше була потім захоплена або знищена.

Зокрема, росіяни втратили 929 танків, із яких 565 було знищено, 35 пошкоджено, 49 – "покинуто". Ще 280 танків було захоплено.

Також росіяни втратили 518 бойових броньованих машин, понад тисячу БМП, більше 140 БТРів, 32 бронеавтомобілі з протимінним захистом.

Окрім цього, росіяни втратили 14 важких мінометів, 74 одиниць буксируваної артилерії, 152 самохідних артилерійських установок та 94 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Зафіксовано 37 збитих російських літаків (ще один пошкоджено) і 49 втрачених вертольотів. Також російські окупанти втратили 104 безпілотники, із яких 54 знищено, а 50 захоплено.

Зафіксовано втрати й на морі - 11 кораблів, із яких 8 знищено, ще 3 пошкоджено.

Аналітики Oryx зазначають, що до цього переліку входить лише та військова техніка, щодо якої є фото чи відеозаписи. Тож реальна кількість знищеної техніки значно перевищує зафіксовану.

Як повідомляв УНІАН, у неділю зранку Генштаб ЗСУ розкрив нові втрати РФ в України. Зокрема, за суботу українські воїни ліквідували ще 300 окупантів. Також знищено три танки, три артилерійські системи, 5 засобів ППО та іншу військову техніку росіян.

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