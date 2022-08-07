Найбільших втрат за добу противник зазнав на Донецькому напрямку.

Генштаб розкрив нові втрати РФ в України. Українські воїни ліквідували ще 300 окупантів.

Про це Генштаб ЗСУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 42200 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1805 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 4055 (+4) од,

артилерійських систем – 958 (+3) од,

РСЗВ - 260 (+0) од,

засоби ППО - 132 (+5) од,

літаків – 223 (+0) од,

гелікоптерів – 191 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 750 (+6),

крилаті ракети - 182 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2978 (+8) од,

спеціальна техніка - 86 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що РФ формує нові добробати. Агресор шукає охочих померти в Україні та намагається уникнути відкритої мобілізації.

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