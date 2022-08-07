ЗСУ "мінуснули" ще 300 окупантів, які прийшли на нашу землю з війною / фото t.me/landforcesofukraine

Генштаб розкрив нові втрати РФ в України. Українські воїни ліквідували ще 300 окупантів.

Про це Генштаб ЗСУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 42200 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1805 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4055 (+4) од,
  • артилерійських систем – 958 (+3) од,
  • РСЗВ - 260 (+0) од,
  • засоби ППО - 132 (+5) од,
  • літаків – 223 (+0) од,
  • гелікоптерів – 191 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 750 (+6),
  • крилаті ракети - 182 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2978 (+8) од,
  • спеціальна техніка - 86 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що РФ формує нові добробати. Агресор шукає охочих померти в Україні та намагається уникнути відкритої мобілізації. 

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