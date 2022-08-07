Генштаб розкрив нові втрати РФ в України. Українські воїни ліквідували ще 300 окупантів.
Про це Генштаб ЗСУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 42200 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1805 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4055 (+4) од,
- артилерійських систем – 958 (+3) од,
- РСЗВ - 260 (+0) од,
- засоби ППО - 132 (+5) од,
- літаків – 223 (+0) од,
- гелікоптерів – 191 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 750 (+6),
- крилаті ракети - 182 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2978 (+8) од,
- спеціальна техніка - 86 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що РФ формує нові добробати. Агресор шукає охочих померти в Україні та намагається уникнути відкритої мобілізації.