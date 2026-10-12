РФ влучила в 'Епіцентр' поблизу Дніпра: спалахнула пожежа (фото)

Зайнявся один з поверхів торговельного центру.

Армія РФ атакувала торговельний центр поблизу Дніпра, пошкоджено один із поверхів будівлі. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог завдав удару по Дніпровському району. Зайнявся один з поверхів торговельного центру", - зазначив він.

Посадовець додав, що інформація про постраждалих уточнюється.

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У повідомленні не вказано назви ураженого торговельного центру, однак на оприлюднених ОВА фото з місця події видно надпис "Епіцентр".

Також про атаку на "Епіцентр" пишуть в соцмережах. Зазначається, що ворог, ймовірно, вдарив по центральному входу.

Незадовго до цієї атаки, близько 11:00, ворог завдав удару по Дніпру.

За інформацією ОВА, вибуховою хвилею пошкоджені вікна багатоповерхового будинку. Внаслідок удару загинула одна людина.

Інші атаки на Дніпро

Як писав УНІАН, 28 вересня РФ вдарила по бізнес-центру в Дніпрі, внаслідок атаки спалахнула пожежа, загинули троє людей, щонайменше 12 дістали поранень.

4 жовтня ворог атакував приміщення компанії зв’язку у Дніпрі. За даними ЗМІ, це будівля "Укртелекому", що розташована в центрі міста.

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