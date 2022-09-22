Україна повернула з російського полону 215 захисників, серед яких 124 офіцери та п'ятеро найбільш відомих командирів.

Звільнені українські військовополонені перебувають у не найкращому фізичному стані, і зараз всі вони у лікарні.

Про це заявив колишній командир полку Азов Андрій Білецький в ефірі Радіо НВ.

За його словами, серед звільнених українських героїв є багато поранених. Ті з них, хто були доставлені в Україну, вже проходять огляд медиків.

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"Більшість поїде вже одразу до рідних, до батьків, для того, щоб морально і фізично відпочити перед тим, як знову братися за справу", - сказав Білецький.

Екс-командир "Азову" розповів, що мав можливість поговорити по телефону з командиром полку Азов Денисом Прокопенком (Редісом), Святославом Паламарем (Калиною) та Апісом, яких доставили в Туреччину.

"Сумбурна, безумовно, трохи розмова. Це були перші 15 хвилин, коли вони спустилися, вийшли з ФСБшного літака, летючої тюрми. Сумбурна розмова. Я поздоровляв хлопців, хлопці казали про те, що... Скажімо так, всі хлопці в абсолютно нормальному морально-психологічному стані, хоча вони просиділи весь цей час в одиночках... Всі висловлюють бажання якомога швидше повернутися до справи, до війни і до деокупації країни", - сказав він.

Обмін українських військовополонених: як це було

Як повідомляв УНІАН, Україна повернула з російського полону 215 захисників. Обміняти вдалось 124 офіцерів та п'ятьох найбільш відомих командирів - Героя України Дениса Прокопенка "Редіса" з "Азова", Сергія Волинського "Волину" з 36-ї бригади морської піхоти, Святослава Паламара ("Азов"), Олега Хоменка ("Азов"), Дениса Шлегу з Нацгвардії України, Героя України Євгенія Бову.

Крім того, додому повернулися Катерина Поліщук ("Пташка") й вагітні військовослужбовиці - Мамонова Мар’яна, Шумовецька Яна та Черненькая Анастасія.

Україна обміняла 200 наших героїв на Віктора Медведчука, який вже дав усі можливі свідчення слідству. А 5 командирів - на 55 російських полонених.

Останні наразі перебувають у безпеці у Туреччині. Місцеперебування офіцерів тримається в секреті заради їхньої безпеки. Згідно з домовленостями, військові залишаться у Туреччині до кінця бойових дій.

Спочатку йшлося про обмін лише 50 захисників України, але Зеленському, Буданову та Єрмаку вдалося збільшити їхню чисельність до 200. У подальшому планується обмін всіх на всіх. Зараз цим питанням Україна займається разом з ООН та Ердоганом.

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