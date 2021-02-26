МЗС наголошує, що залучення Росією мешканців тимчасово окупованих районів Донбасу до виборів до Держдуми РФ призведе до руйнування Мінських угод.

Міністерство закордонних справ України звинувачує Російську Федерацію у свідомому загостренні російсько-українського конфлікту у зв'язку з наміром залучити мешканців окупованої частини Донбасу з російськими паспортами до голосування на виборах до Державної думи РФ.

Про це у коментарі УНІАН сказав речник МЗС України Олег Ніколенко.

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"Намір забезпечити голосування мешканців тимчасово окупованих районів Донбасу на виборах до Держдуми РФ - чергова спроба порушити державний суверенітет та територіальну цілісність України", - наголосив Ніколенко.

Речник підкреслив, що участь мешканців окремих районів Донбасу у російських виборах та плебісцитах, як і видавання їм російських паспортів, є незаконною. "Росія свідомо руйнує Мінські домовленості та йде на загострення російсько-українського конфлікту", - додав він.

"Участь у цих виборах мешканців Донбасу, як і мешканців тимчасово окупованого Криму, поставить під сумнів їхню легітимність, а результати такого голосування не визнаватимуться ні Україною, ні міжнародним товариством. Закликаємо українських громадян на окупованих територіях не брати участі в цих виборах", - наголосив Ніколенко.

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Автор: Віталій Саєнко