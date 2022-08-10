У МЗС Естонії викликали посла Росії.

Російський вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір Естонії. Порушення кордону сталося на південному сході країни в районі прикордонного переходу Койдула.

Про це повідомляється в заява естонського МЗС.

"З точки зору Естонії, це дуже серйозний і сумний випадок, який аж ніяк не прийнятний", - зазначили в міністерстві.

У зв'язку з інцидентом в МЗС Естонії викликали посла Росії для висловлення протесту і вручення ноти про порушення естонського повітряного кордону.

Представник відомства знову рішуче засудив агресію Росії в Україні. Там наголосили, що РФ повинна поважати принципи національного суверенітету і територіальної цілісності і міжнародного права.

Як відомо, Естонія активно підтримує Україну у війні проти Росії. Нещодавно глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що президент Росії і військово-політичне керівництво РФ повинні бути притягнуті до відповідальності. За його словами, "людству потрібен новий Нюрнберг".

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