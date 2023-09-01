В Запорізькій області в росіян важке становище, а резервів критично мало.

Біля Роботиного у Запорізькій області відбуваються найбільш цікаві події війни. Там Сили оборони України виснажили ресурси рашистів і здобули успіх тактичного характеру, а тепер намагаються розвивати наступ.

Як інформує естонська розвідка, зараз бойові дії розгортаються в районах сіл Новопрокопівка і Вербове. Положення загарбників там важке і вони підтягують резерви з Донецької області.

"Ці обставини свідчать про відсутність у росіян оперативних резервів", - констатують в естонській розвідці.

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Попри тактичний успіх захисників України, естонська розвідка не схильна думати, що ЗСУ дійдуть до узбережжя Азовського моря і заблокують окупантам сухопутний коридор до Криму.

Нагадаємо, що в липні голова естонської розвідки Марго Гросберг заявив, що армія РФ страждає від дефіциту снарядів і це дозволить захисникам України здійснити успішні операції.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Сьогодні газета The New York Times повідомила, що ЗСУ досягли невеликих, але значних успіхів на Запорізькому напрямку та намагаються використати ситуацію для ширшого прориву та виходу на так званий сухопутний коридор між Росією та окупованим Кримом.

При цьому у колонці WSJ вказується, що якби Україна прислухалася до порад американців, її бойову міць стерли б за дні.

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