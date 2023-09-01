Автор колонки Сет Кропсі наголосив, що професійний аналіз зусиль України у війні з РФ є дефіцитним через брак реального досвіду.

Наступ Збройних сил України досяг переломної точки. Для розвинення успіху Києву потрібні не безкоштовні оцінки і поради щодо просування, а зброя і боєприпаси.

Про це у своїй авторській колоніці для WSJ написав президент Йорктаунського інституту, колишній офіцер військового флоту та функціонер Пентагону Сет Кропсі.

"Наступ України досяг переломної точки. Військові лінії Росії розірвуться, якщо дати достатньо часу. Але для цього потрібна більша військова підтримка з боку США. Якщо Київ хоче досягти успіху, Вашингтон повинен постачати йому важливу зброю та боєприпаси, а не безкоштовні військові оцінки", – йдеться у матеріалі.

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Кропсі наголосив, що професійний аналіз зусиль України є дефіцитним через брак досвіду. Американські та російські військові припинили ретельний аналіз бойових дій ще після розпаду СРСР, оскільки "їм не вистачало досвідчених супротивників, з якими можна було б порівняти себе".

"Поточна думка серед американських воєначальників, що українці повинні зосередитися на одному вирішальному місті в Запорізькій області, так само є нісенітницею, враховуючи, що ворог має потужні лінії оборони та мобільні резерви, і жодна сторона не може отримати контроль у повітрі", – зауважив екс-офіцер військового флоту.

Він додав, що спроба прориву без маніпуляції російськими силами була б катастрофічною, "незалежно від того, скільки закликів Заходу вимагали удару в американському стилі".

"Якби Україна прислухалася до порад американців через Washington Post і New York Times, вона б насадила півдюжини бригад на потужну російську оборону, дозволила б Росії зосередити власні резерви, і її бойова міць була б стерта за кілька днів", – констатував Сет Кропсі.

Війна в Україні: оцінки просування ЗСУ

Останніми тижнями лунає все більше коментарів, що український контрнаступ нібито просувається занадто повільно. І військові, і українська влада неодноразово наголошували, що південь України всіяний російськими мінами, тому повторити блискавичні операції на кшталт Харківської чи Херсонської там не вийде.

Міністр оборони Олексій Резніков у відповідь "критикам" сказав, що війна в Україні – не голлівудський блокбастер. Він зауважив, що "все йде за планом".

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що подібні заяви щодо "повільності" контрнаступу рівнозначні плювку в обличчя українського солдата, який віддає життя за просування на фронті. Він порадив усім критикам "заткнутися, приїхати до України і спробувати самостійно звільнити один квадратний сантиметр".

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