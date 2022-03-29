Зокрема, із Сєвєродонецька врятовано 223 громадянина, із Лисичанська – 230, із Попасної – 17 та з Рубіжного – 60.

У Луганській області врятували ще 500 українських громадян із зони бойових дій.

Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Врятували всіх, хто прийшов у місця зборів – понад 500 осіб", - заявив Гайдай.

Він зазначив, що серед цих понад 500 жителів Луганської області є багато дітей.

"Зараз на них очікують потяги і три десятки годин подорожі туди, де тихо. Сьогодні врятували всіх, хто прийшов у місця зборів", - додав Гайдай.

За його словами, із Сєвєродонецька врятовано 223 громадянина, із Лисичанська – 230, із Попасної – 17.

Він додав, що з Рубіжного сьогодні вивезли спочатку 30 осіб, потім 10 тих, кому вдалося вибратися із центру міста, ще 20 виїхали на власному транспорті.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Луганщині поранено лікаря, який приймав пологи. Він героїчно закрив собою породіллю й малюка. Жінка та її дитина не постраждали.

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