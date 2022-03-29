Лікар-акушер постраждав прямо під час роботи, склом йому посікло спину.

На Луганщині поранено лікаря-акушера, який приймав пологи. Він закрив собою породіллю й малюка.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"На війні особливо вражає мужність людей мирних професій. На минулому тижні лікар-акушер отримав поранення – осколками скла йому посікло спину – під час приймання пологів. Людина виконувала свій професійний обов’язок під ворожим обстрілом, і не вагаючись, собою закрила майбутню маму та її малюка", - розповів він.

За словами Гайдая, нині на Луганщині фактично працюють два пологових стаціонари – КНП "Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня" та КНП "Лисичанська багатопрофільна лікарня". Проте вагітні жінки з Кремінної та інших населених пунктів не можуть дістатися до стаціонарів, адже окупанти невпинно обстрілюють міста. Тому на базі Кремінської багатопрофільної лікарні розгорнули тимчасовий пологовий стаціонар. Там вже народився хлопчик.

"Всього за минулий тиждень у цих медичних закладах на світ з’явились вісім нових громадян України: п’ять хлопчиків та три дівчинки. У трьох випадках лікарям довелося робити кесарів розтин. Мами та немовлята перебувають під постійним наглядом фахівців та отримують усю необхідну медичну допомогу", - додав Гайдай.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Луганщині росіяни накопичують сили, щоб здійснити прорив.

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