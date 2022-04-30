Другий автобус, який віз гуманітарну допомогу і на зворотньому шляху мав забрати людей, не знайдено, зв‘язку з водієм немає.

Ворожа ДРГ з гранатомета обстріляла евакуаційний транспорт у Попасній.

Як повідомляється у Telegram голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, один автобус знайдено порожнім зі слідами крові, інший знайти не вдалося.

Зазначається, що подробиці події розповів один із волонтерів, якому вдалося вирватися, він зміг вийти на зв’язок, проте наразі невідомо, де він перебуває.

"Декілька груп українських військових побували на місці розстрілу евакуаційного транспорту, але виявили лише один пошкоджений автобус, людей в ньому не було, тільки сліди крові. Другий автобус, який віз гуманітарну допомогу і на зворотньому шляху мав забрати людей, не знайдено, зв‘язку з водієм немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом у Попасній ситуація надважка, вуличні бої тривають, в укриттях ще знаходиться багато мирних людей.

Як писав УНІАН, у п’ятницю, 29 квітня, у місті Попасна Луганської області російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла евакуаційні автобуси.

Після інциденту пропав зв'язок з організаторами евакуації, які перебували у транспортному засобі.

Вас також можуть зацікавити новини: