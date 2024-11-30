Президент нагадав про побоювання, що передача Україні F-16 втягне НАТО у війну.

Українські винищувачі F-16 знищили ще сім російських крилатих ракет під час однієї з останніх атак. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю SkyNews.

"Як F-16 сьогодні відпрацьовують в Україні? Прекрасно, надзвичайно. У нас мало F-16, але вони вже багато зробили - знищили сім крилатих ракет буквально дві ночі тому. Ракет, спрямованих на нашу інфраструктуру", - сказав він.

Зеленський нагадав про побоювання, що передача Україні F-16 втягне НАТО у війну:

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"Так само було і з HIMARS, потім із F-16 - рішення було ухвалено, але занадто пізно".

F-16 в Україні - що повідомлялося

Нагадаємо, до цього 17 листопада Зеленський повідомляв, що українські пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей під час останньої масової повітряної атаки Росії.

Того дня російські війська запустили по Україні близько 90 БПЛА та 120 ракет.

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