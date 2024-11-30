Українські винищувачі F-16 знищили ще сім російських крилатих ракет під час однієї з останніх атак. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю SkyNews.
"Як F-16 сьогодні відпрацьовують в Україні? Прекрасно, надзвичайно. У нас мало F-16, але вони вже багато зробили - знищили сім крилатих ракет буквально дві ночі тому. Ракет, спрямованих на нашу інфраструктуру", - сказав він.
Зеленський нагадав про побоювання, що передача Україні F-16 втягне НАТО у війну:
"Так само було і з HIMARS, потім із F-16 - рішення було ухвалено, але занадто пізно".
F-16 в Україні - що повідомлялося
Нагадаємо, до цього 17 листопада Зеленський повідомляв, що українські пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей під час останньої масової повітряної атаки Росії.
Того дня російські війська запустили по Україні близько 90 БПЛА та 120 ракет.