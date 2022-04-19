Зокрема, американські дипломати нагадали, що як зараз у Маріуполі, так і раніше у Чечні російські війська у "фільтраційних таборах" катували і страчували мирних жителів.

Дипломати Сполучених Штатів Америки порівняли злочини військ Російської Федерації в Маріуполі зі злочинами у Чечні.

Про це йдеться у повідомленні Посольства США в Україні у мікроблозі Twitter.

Американські дипломати звернули увагу, що російські війська утримують щонайменше 20 тис. жителів у великому "фільтраційному таборі" на південний захід від міста, і ще 5-7 тис. мешканців утримують біля села Безіменне і готують до "депортації" до Росії.

"Посібник Путіна не змінюється. У фільтраційних таборах в Чечні Росія також била, катувала і страчувала мирних жителів. Ми підтримуємо Україну", - заявили американські дипломати.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти створили у Докучаєвську фільтраційний табір для жителів Маріуполя.