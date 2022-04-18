Росіяни навмисне затягують та сповільнюють процедуру фільтраці.

Російські окупанти утримують щонайменше 20 тисяч українців у фільтраційних таборах у районі Маріуполя.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко в телеграмі.

"За оновленими даними, на сьогодні окупанти утримують у фільтраційних таборах за лінією Мангу-Нікольске-Ялта щонайменше 20 тисяч осіб, перешкоджаючи можливості евакуюватися через навмисне затягування та сповільнення процедури фільтрації", - написав Андрющенко.

Крім того, за його словами, близько 5-7 тис. осіб перебувають у фільтраційному таборі в с. Безіменне на стадії підготовки до депортації.

Як відомо, за інформацію британської розвідки, націлювання на населені райони в межах Маріуполя відбувається за схожим підходом, який Росія використовувала в Чечні в 1999 році та Сирії в 2016 році.

"І це попри заяви Міноборони Росії від 24 лютого 2022 року про те, що Росія не завдаватиме ударів по містам, не загрожуватиме українському населенню", - акцентують розвідники.

Нагадаємо, що Міноборони РФ запропонувало українським бійцям у Маріуполі скласти зброю і здатися. Вони відмовилися від капітуляції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія винищить українських військових, які захищають Маріуполь, то подальші мирні переговори стануть неможливі.

Вас також можуть зацікавити новини: