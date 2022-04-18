Росія використовує в Маруіполі той самий підхід, що й в Чечні та Сирії.

Узгоджений опір ЗСУ став серйозним випробуванням для російських військових і уповільнивпросування Росії.

Про це повідомляє міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

Розвідники зазначають, що російські командири будуть стурбовані через те, скільки часу треба для підкорення Маріуполі.

"Узгоджений український опір піддав серйозним випробуванням російським військам і відвернув людей і техніку, уповільнивши просування Росії в інших місцях. Зусилля захопити Маріуполь коштували його жителям значних витрат. Великі території інфраструктури були зруйновані, населення зазнало значних втрат", - йдеться в повідомленні.

За інформацію британської розвідки, націлювання на населені райони в межах Маріуполя відбувається за схожим підходом, який Росія використовувала в Чечні в 1999 році та Сирії в 2016 році.

"І це попри заяви Міноборони Росії від 24 лютого 2022 року про те, що Росія не завдаватиме ударів по містам, не загрожуватиме українському населенню", - акцентують розвідники.

Нагадаємо, що Міноборони РФ запропонувало українським бійцям у Маріуполі скласти зброю і здатися. Вони відмовилися від капітуляції.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія винищить українських військових, які захищають Маріуполь, то подальші мирні переговори стануть неможливі.

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