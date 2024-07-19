Перебіг війни в Україні стає дедалі складніше спрогнозувати, однак ЗСУ наразі мають "чудову стратегію" ведення війни.

Про це сказав головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, передає Голос Америки. "Один із найбільших уроків, які ми можемо винести з війни в Україні, полягає в тому, що в сучасних війнах ви або перемагаєте швидко, або на вас чекає довга робота, повна непередбачуваних поворотів. І це те, де ми перебуваємо зараз," – сказав генерал.

Він висловив думку, що перебіг війни залежатиме від здатності "генерувати силу". Зокрема від того, яка сторона зможе накопичувати "якісну силу швидше і скористатися" нею, поки є можливість.

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При цьому військовий зазначив, що українці генерують таку силу і вміло вибудовують стратегію: "Протягом кількох місяців українці були зосереджені на захисті східних територій, не дозволяючи Росії використовувати Крим та південь України для нападу, зберігаючи свій доступ до Чорного моря та генеруючи силу. Тож, я вважаю, що в них чудова стратегія. Це лише питання продовження її виконання".

Також Каволі підкреслив, що ключова частина "генерації сили" для України залежить від країн ЄС та НАТО. "Це вимагатиме від нас накопичення та виробництва більшої кількості техніки, ніж ми думали ще два роки тому", - сказав він.

На запитання про те, що робити країнам, які витратили багато ресурсів на допомогу Україні і вагаються, чи продовжувати підтримку чи вирішувати внутрішні проблеми, Каволі відповів, що "результат бойових дій в Україні є життєво важливим для майбутнього європейської та світової безпеки".

При цьому він наголосив, що світ не має "плекати жодних ілюзій" щодо завершення війни в Україні. "Наприкінці конфлікту в Україні, як би він не закінчився, ми будемо мати дуже велику проблему з Росією. Ми отримаємо ситуацію, коли Росія відновлює сили, розташовуючись на кордонах НАТО, і її очолюватимуть переважно ті ж люди, що й зараз, і яка переконана, що ми – противник, а також дуже-дуже розлючена", – описав ситуацыю выйськовий.

Він заявив, що виробництво країн ЄС та НАТО мають бути готові до цього виклику.

Водночас Каволі додав, що головною проблемою наразі є не так фінанси, як виготовлення військового обладнання. "У нас трохи складніше з закупівлями. І це справді стратегічна проблема для альянсу", – сказав генерал.