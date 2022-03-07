Церква у селі В'язівка була пам’яткою архітектури національного значення.

У Житомирській області російські загарбники знищили церкву, яка була побудована 160 років тому. Пам'ятку архітектури національного значення окупанти розтрощили в ніч на 7 березня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила громадська діячка Ольга Рутковська.

Так, російські окупанти знищили церкву Різдва Пресвятої Богородиці у селі В'язівка. Історична пам'ятка була побудована у 1862 році.

"Геноцид української нації в дії... Церква дерев’яна, на кам’яному фундаменті величаво піднімалася над тихоплинним берегом річки Жерев. Це пам’ятка архітектури національного значення, охоронний № 108", - прокоментувала знищення церкви Рутковська.

Чи можливо відновити церкву - не відомо. На фото можна побачити, що дерев'яні стіни майже повністю зруйновані.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Росія атакувала з повітря Овруч на Житомирщині. Повітряним ударом зруйновано будівлю центру зайнятості та повністю потрощило два двоповерхових житлових будинки.

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