В Овручі після ворожої атаки зруйновані 15 приватних житлових будинків, у Коростені - 10.

На Житомирщині внаслідок ракетного удару по кількох містах зруйновано 25 будинків, загинула одна особа, двоє травмовано.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, внаслідок ракетного удару по приватному сектору у місті Овруч зруйновано 15 приватних житлових будинків, з них 5 - повністю.

Попередньо жертв та постраждалих немає.

"Внаслідок ракетного удару по приватному сектору у м. Коростень загинула 1 особа та 2 травмовано. Зруйновано 10 приватних житлових будинків з послідуючим горінням 1 будівлі. Врятовано 5 дітей з підвального приміщення", - повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, 2 березня стало відомо, що унаслідок повітряного удару по Житомиру загинуло двоє людей, 16 - були травмовані.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці війська Росії вдерлася на територію України. Пізніше Верховна Рада України проголосувала за запровадження воєнного стану.

Супротивник атакував воєнні об'єкти, а потім використав різне озброєння та авіацію проти мирних населених пунктів.