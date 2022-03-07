Також зазнали пошкоджень (вибиті вікна, двері) кілька багатоквартирних житлових будинків.

У місті Овручі на Житомирщині повітряним ударом зруйновано будівлю центру зайнятості та повністю два двоповерхових житлових будинки.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Житомирській області.

Так, близько 21:00 6 березня у м. Коростень внаслідок повітряного удару вибито вікна у триповерховій будівлі ЗОШ №2. Загиблих немає, 1 людина отримала травми.

Приблизно у цей же час у м. Овруч Коростенського району також внаслідок повітряного удару зруйновано будівлю Овруцького центру зайнятості, повністю два двоповерхових житлових будинки.

Зазнали пошкоджень (вибиті вікна, двері) кілька багатоквартирних житлових будинків (інформація наразі уточнюється).

Раніше авіаударом російського окупанта було зруйновано частину перинатального центру під час атаки на Житомир.

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