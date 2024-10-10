Вибухи на аеродромі в Адигеї: дрони знищили склад ГСМ

Об'єкт розташовано на відстані 410 км від лінії бойового зіткнення.

В ніч на 10 жовтня безпілотники атакували військовий аеродром російських окупантів поблизу Адигеї. Уражено склад ГСМ (пально-мастильних матеріалів).

Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко. За його словами, "пташки" подолали понад чотири сотні кілометрів, перш ніж досягли цілі.

"410 км від лінії бойового зіткнення, під Майкопом на аеродромі знищено склад ГСМ", - зазначив Коваленко.

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Вибухи на аеродромі в Адигеї - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на четвер, 10 жовтня, безпілотники атакували військовий аеродром окупантів в Адигеї (РФ). Військовий аеродром "Ханська" розташований за 3 км на схід від станиці Ханської, за 6 км на північний захід від міста Майкоп.

Згідно з відкритими даними, там дислокується 272-а учбова авіаційна Полоцька орденів Суворова та Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу Сєрова.

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