Зокрема, російські окупанти не припиняють спроб захопити місто Бахмут.

Сьогодні, 19 березня, російські окупанти безуспішно намагалися наступати на п'ятьох напрямках, проте захисники України відбили ворожі атаки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 18:00. Так, на Куп'янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону українських військ, зокрема вів безуспішні наступальні дії у районі населеного пункту Новоселівське.

"На Бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб захопити місто Бахмут. Відбито атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Іванівське, Богданівка та Григорівка... На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Бердичі та Мар’їнка", - йдеться в зведенні.

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У Генштабі уточнили, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, у Східному угрупованні військ ЗСУ розповіли, що російські війська продовжують атакувати Бахмут "за інерцією", але тактично цей бій вони вже програли.

Аналітики Інституту вивчення війни не знайшли візуальних доказів тверджень російських загарбників про окупацію низки об'єктів у Бахмуті. Також неправда й те, що Росія нібито окупувала 70% міста.

Тим часом, у Силах оборони Таврійського напрямку зазначили, що російські окупанти продовжують штурмувати Авдіївку та Мар’їнку. Зокрема, на тлі великих втрат загарбники ввели дві додаткові танкові роти, щоб оточити Авдіївку.

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