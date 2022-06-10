І далі фіксуються відмови від участі в бойових діях підрозділів окупантів.

Через втрати, отримані під час боїв з ЗСУ в Харківській області, російський мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився воювати.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Стало відомо, що через втрати, отримані під час боїв з українськими захисниками в Харківській області, мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився від участі у бойових діях", - йдеться у повідомленні.

Незважаючи на примусові заходи, що проводить командування окупаційних військ, і далі фіксуються відмови від участі в бойових діях підрозділів, що укомплектовані примусово мобілізованим особовим складом з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Раніше стало відомо, що у боях на території України знищено 800 російських військових 15-ї окремої мотострілецької бригади. Близько 400 окупантів зі складу цієї бригади отримали поранення.

Всього участь у бойових діях на території України брали приблизно 1800 військовослужбовців з числа бригади.

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