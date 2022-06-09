Близько 400 окупантів зі складу цієї бригади отримали поранення.

У боях на території України знищено 800 російських військових 15-ї окремої мотострілецької бригади.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"За наявною інформацією, у бойових діях на території України особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу зазнав суттєвих втрат. Орієнтовно 800 загиблими та близько 400 пораненими. Всього участь у бойових діях на території України брали приблизно 1800 військовослужбовців з числа бригади", - йдеться у повідомленні.

Раніше авіація ЗСУ завдала удари по скупченню сил РФ на півдні та по одному з опорних пунктів ворога на Херсонщині. Ракетно-артилерійські підрозділи знищили 30 супротивників та три польові ворожі склади боєприпасів.

9 червня Командування повітряних сил ЗС України повідомило, що авіація нашої армії за добу знищила щонайменше 10 одиниць ворожої бронетехніки та близько 20 супротивників.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що станом на 8 червня на нашій землі вже ліквідували приблизно 31 500 загарбників та, зокрема, 1 393 ворожих танки.

Вас також можуть зацікавити новини: