Тим часом російські окупанти продовжують використовувати Білорусь для перекидання ДРГ до України.

Генштаб ЗС Білорусі провів тренування зі зв'язку на кордоні з Україною.

Про це у своєму Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках проведено тренування зі зв’язку генерального штабу збройних сил республіки білорусь. Окупанти продовжують використовувати територію республіки білорусь для перекидання диверсійно-розвідувальних груп на територію України", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку противник здійснював обстріли позицій наших військ зі ствольної артилерії. Веде повітряну розвідку в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Відзначається робота ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу підрозділів Сил оборони.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередилися на захопленні Донбасу. Ворог в результаті штурмів має частковий успіх на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Водночас спроби просування противника напрямках Роти-Вершина, Володимирівка – Яковлівка, Клинове – Зайцеве та Покровське – Бахмут успішно відбиті. Окупанти з втратами відійшли назад.

Також ЗС РФ вели штурмові дії в напрямку Мінеральне - Авдіївка, успіху не мали, відійшли.

Наступи росіян на Краматорському та Харківському напрямках успішно відбиті.

В результаті точних ракетних ударів ЗСУ по складах окупантів в Херсонській області Росія почала перекидати на південь додаткові підрозділи і зараз зайняла оборонну позицію.

За словами екс-заступника начальника Генштабу, генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, РФ могла змінити план наступу на Україну, намагаючись захопити південні області.

Вас також можуть зацікавити новини: