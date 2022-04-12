Окупанти били дружину і погрожували її зґвалтувати.

Переселенець з Донбасу, який в 2014 році втратив будинок і все майно, знову залишився без усього через повномасштабне вторгнення Росії. Чоловік не знає, як йому далі жити, адже у нього вдруге відібрали оселю.

Своєю історією він поділився на відео, яке з'явилося в Telegram-каналі "Труха".

Війна відібрала у чоловіка не тільки будинок. Він втратив через РФ своїх друзів, яких вбили окупанти.

"Ось як мені зараз далі жити. У 2014-му році на Донбасі жив, у мене там відібрали будинок, відібрали магазин, я залишився без нічого. Два рази на розстріл мене там водили... Вбили всіх моїх друзів, знайомих, розумієте, нікого", - поділився горем чоловік.

Переселенець виїхав на неокуповану територію України і почав будувати своє життя з нуля. Він і його дружина почали бізнес, купили машину. Але 24 лютого все змінилося - Росія почала повномасштабне вторгнення і знову все відібрала у чоловіка і його сім'ї. Більш того, окупанти знущалися з сім'ї і погрожували їх усіх вбити.

"У мене вже сил ніяких немає. Прийшли росіяни, забрали машину, бачите, що вони з нею зробили. Забрали гроші, поставили мене на коліна, засунули автомат в рот. Дружину били, он вона вся синя. І кажуть: "якщо зараз не віддасте гроші та цінності, ми її згвалтуємо, а його вб'ємо на твоїх очах. А ти знай, але тебе вже не буде, що потім ми вб'ємо і її". Ми все віддали, у мене забрали все з дому. Все, що цінне, вони забрали, забрали все, абсолютно", - розповів переселенець.

Чоловік у відчаї, він навіть задумався про переїзд в іншу країну. Спочатку він втратив все на Донбасі, а тепер Росія відібрала його будинок знову.

"Так, я живий, а як жити далі? У мене всі родичі пройшли через концтабори. Бабуся в Голокост сережки (зберегла - УНІАН), які навіть німці не забрали, фашисти. А це гірше фашистів", - заявив чоловік, у якого все відняли окупанти.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що під час окупації Київщини Російські бойовики розстріляли сім'ю в авто.

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