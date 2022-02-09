З листопада 2021 року Росія зосередила на кордонах з Україною понад 100 тисяч військових.

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов прибув до Білорусі для контролю готовності російських військових у навчанні "Союзна рішучість".

Про це повідомляє пропагандистське ТАСС з посиланням на Міноборони Росії.

"Начальник Генштабу Збройних сил РФ генерал армії Валерій Герасимов прибув до Республіки Білорусь для контролю готовності з’єднань і військових частин ЗС РФ до участі у спільних російсько-білоруських навчаннях "Союзна рішучість", - розповіли у відомстві.

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Навчання є заключним етапом перевірки військ, яка розпочалась у січні за наказами Путіна і Лукашенка.

Всього навчання Росії у Білорусі триватимуть у два етапи: до 9 лютого буде виконана передислокація і створення угрупувань військ на території Республіки тощо; з 10 до 20 лютого проходитимуть навчання "союзницьких" військ з відбиття зовнішньої агресії і захисту інтересів "Союзної держави".

Концентрація російських військ довкола України

З листопада 2021 року Росія зосередила на кордонах з Україною понад 100 тисяч військових. Міжнародна спільнота непокоїться, що Кремль залучить армійців і техніку до повномасштабного наступу.

У зв’язку з новою загрозою російської агресії у Східній Європі США, Британія та ЄС працюють над інструментами стримування намірів Путіна, зокрема шляхом запровадження жорстких санкцій.

США та низка країн Європи погодилися передати українській армії військове озброєння для захисту суверенітету держави від імовірного нового наступу Росії.

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