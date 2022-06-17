Російська техніка продовжує горіти на українській землі. Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого перетворили на металолом чергову бойову техніку ворога.
Відео ліквідації ворожого танку опублікували на фейсбук-сторінці бригади.
Влучна робота Князівських воїнів і… ворог яскраво палає! – мовиться у повідомленні.
Військові додали, що це був іще один день, який наближає нас до перемоги.
Про 14 ОМБр
14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого – з’єднання Сухопутних військ. Сформоване 1 грудня 2014 року із 51-ї механізованої бригади й нових мобілізованих.
Напередодні бійці волинської бригади показали результати роботи української "Стугни", знищивши щонайменше чотири одиниці ворожої техніки. Від слова "пуск" до знищення ворожої техніки – лише кілька секунд, зазначають військові.
Раніше УНІАН повідомляв, що армія РФ вже втратила понад 40% від загальної кількості стройових танків, які були в неї перед вторгненням.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Російські війська зазнали значних втрат на Херсонщині - Генштаб ЗСУ
- ЗСУ вдарили по базі ворога в тимчасово окупованій Новій Каховці – ймовірно, "Точкою-У"
- Стратегічно Росія програла війну проти України - голова штабу оборони Британії