Воїни ЗСУ перетворили на металолом черговий російський танк.

Російська техніка продовжує горіти на українській землі. Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого перетворили на металолом чергову бойову техніку ворога.

Відео ліквідації ворожого танку опублікували на фейсбук-сторінці бригади.

Влучна робота Князівських воїнів і… ворог яскраво палає! – мовиться у повідомленні.

Військові додали, що це був іще один день, який наближає нас до перемоги.

Про 14 ОМБр

14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого – з’єднання Сухопутних військ. Сформоване 1 грудня 2014 року із 51-ї механізованої бригади й нових мобілізованих.

Напередодні бійці волинської бригади показали результати роботи української "Стугни", знищивши щонайменше чотири одиниці ворожої техніки. Від слова "пуск" до знищення ворожої техніки – лише кілька секунд, зазначають військові.

Раніше УНІАН повідомляв, що армія РФ вже втратила понад 40% від загальної кількості стройових танків, які були в неї перед вторгненням.

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