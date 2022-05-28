Українські військові поділилися нарізкою відео вдалих запусків ракет по російській бронетехніці.

Відважні українські захисники продовжують героїчно битися з російськими окупантами, використовуючи всю наявну зброю. Цього разу своїми досягненнями поділилися воїни із 14 ОМБР імені Князя Романа Великого.

Відео військові опублікували на своїй сторінці у фейсбуці.

Захисникам вдалося знищити щонайменше чотири одиниці ворожої техніки. У цьому їм допоміг вітчизняний протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П". Від слова "пуск" до знищення ворожої техніки – лише кілька секунд, зазначають військові.

"Полум’я, яким горить кожна чергова знищена одиниця ворожої техніки освітлює нам шлях до Перемоги!", – йдеться у повідомленні.

Чому "Стугна" так добре знищує танки РФ

Цей ПТРК з перших днів війни демонструє не тільки здатність перетворювати бронетехніку ворога на металолом, але і рятувати життя операторів.

ПТРК "Стугна" має вкрай високі характеристики, які дозволяють знищувати з нього будь-який танк противника, не говорячи вже про іншу бронетехніку. Працювати з ним можливо у будь-який час доби, приціл має електронно-оптичний перетворювач, або, на сучасніших версіях – тепловізор.

Сам комплекс, враховуючи його можливості, доволі мобільний, пускова важить близько 40 кг, а ракета – 30 кг. Тобто для його застосування та переміщення достатньо розрахунку з декількох осіб.

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