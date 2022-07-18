З самого ранку в Новокаховській громаді чути вибухи, це підтвердив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

На Херсонщині палають склади з ворожими боєприпасами. У тимчасово окупованій Новій Каховці вночі та вранці були чутні вибухи, інформацію про "прильот" підтвердив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

На своїй сторінці у Facebook він розмістив видовищне відео з "салютом для росіян".

"З самого ранку в Новокаховській громаді чути вибухи. Знову горять і детонують боєприпаси ворога... Салюти для хороших-мертвих росіян, які вже ніколи не прокинуться", - написав Хлань.

На відео можна побачити "феєрверки" - горить та детонує склад окупантів. Хлань розповів, що він отримує від мешканців Херсонщини повідомлення. Люди пишуть, що сидять у підвалах, проте вони не сумують, адже знають - ЗСУ вже поряд.

"Переважно такі повідомлення я продовжую отримувати після вибухів в Херсонській області. Люди знають, що ЗСУ працюватимуть обережно і з розумінням ставляться до того, що, на жаль, без знищення інфраструктури не обійдеться. Але ми все відновимо, як вб’ємо і виженемо цю російську нечисть", - зазначив Хлань.

Як вже раніше повідомляв УНІАН, окупанти зазнають чималих втрат - горить все більше їхніх складів. У Шойгу вже "підгорає" через вибухи, він вимагає "високоточно" вражати установки ЗСУ.

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