Міністр оборони РФ нібито проінспектував російське угруповання "Восток".

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу проінспектував російське угруповання "Восток", яким командує генерал-лейтенант Рустам Мурадов. На тлі регулярної "бавовни" на російських складах з військовими боєприпасами, командування країни-агресора вже насилу приховує паніку і відчай.

У Міноборони РФ показали відео з Шойгу і його "інспекцією", проте чомусь прибрали звук.

У заяві від Міноборони країни-агресора не обійшлося без брехливих звинувачень на адресу України. У РФ стверджують, що ЗСУ "обстрілюють житлові квартали Донбасу". Нібито через це Шойгу і вимагає "високоточно" вражати установки ЗСУ.

"Генерал армії Сергій Шойгу, відзначивши посилення ударних можливостей угруповання, дав вказівки командувачу на пріоритетне ураження високоточною зброєю ракетних і артилерійських засобів великої дальності противника, з яких ведуться обстріли житлових кварталів населених пунктів Донбасу і здійснюються навмисні підпали полів з пшеницею, а також сховищ із зерновими", - зазначено в повідомленні від Міноборони РФ.

Судячи з усього, у Шойгу знатно "підгорає", адже ЗСУ знищують російські склади з боєприпасами та вдало "демілітаризують" армію РФ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що протягом 17 липня були знищені дві військові бази російських військ і склад з боєприпасами на окупованих територіях. А в ніч на 18 липня "бавовна" сталася ще й у Новій Каховці.

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