Жителі Нової Каховки радіють черговій невдачі окупантів.

У тимчасово окупованій Новій Каховці вночі та вранці були чутні вибухи. Чергова "бавовна" сталася на складі БК росіян.

Про це в соціальних мережах повідомляють мешканці Нової Каховки.

"Каховка, чути зараз детонацію і проглядається димище з боку Чорнянки за об'їзною. Детонація часта і жорстка", - пишуть очевидці.

Місцеві жителі чують не тільки вибухи. Деякі могли спостерігати "феєрверки" - припаси рашистів вибухали та детонували.

Примітно, що жителі тимчасово окупованого міста радіють черговій невдачі росіян. Люди щиро захоплюються "бавовною" і чекають на повернення Збройних Сил України.

Звичайно, деякі мешканці переймаються, що через вибухи у них можуть "вилетіти" вікна і двері, але в коментарях вони відзначають, що готові стерпіти такі незручності заради якнайшвидшої перемоги над окупантами.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що звільнення Нової Каховки, на думку експерта, сильно вдарить по "спецоперації" РФ. Без Херсонщини зникне сухопутний коридор між окупованими Донбасом і Кримом.

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