Німеччину критикували за затягування поставок важкого озброєння до Києва.

Німеччина поставить Греції БМП, щоб уряд в Афінах міг передати Україні озброєння радянського зразка.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у вівторок після дводенного саміту ЄС у Брюсселі, цитує Reuters.

"Ми надамо Греції німецькі бойові машини піхоти", - сказав він, додавши, що відповідну угоду вже укладено з прем'єр-міністром Греції.

Шольц не повідомив подробиць про те, які бойові машини піхоти Берлін передасть Греції або яке озброєння Афіни передадуть Києву.

"Міністерства оборони опрацюють деталі і швидко реалізують цю угоду", - сказав він.

Що передувало

Німецьке видання Welt опублікувало документи, в яких зазначається, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився постачати Україні важке озброєння на зразок танків і бронетранспортерів, посилаючись на угоди з союзниками з НАТО. Водночас країна з кінця березня майже не постачала й легких озброєнь.

Згідно зі списком, у середині травня Німеччина надіслала 3 тис. протитанкових мін та 1,6 тис. спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії. Натомість у першому доставленні, відправленому в Україну місяцем раніше, були лише запчастини до кулеметів, запальники, детонаційні шнури, радіостанції, ручні гранати, заряди вибухівки та міни.

За даними української сторони, останнє постачання зенітної та протитанкової зброї з Німеччини відбулося понад два місяці тому - 25 березня. Допомога містила 2 тис. ракет Panzerfaust 3 і 1,5 тис. зенітних ракет "Стріла".

Проте, згідно з українським списком від 29 березня, потреба в цих боєприпасах все ще залишалася. Також бійцям потрібні були протикорабельні ракети типу "Гарпун".

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