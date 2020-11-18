Українську грошову одиницю там витісняє посійський рубль.

Бойовики "ДНР" вирішили остаточно позбутися української грошової одиниці - зі своїх "документів" вони видаляють згадки про гривню.

Про це пишуть "Новости Донбасса" із посиланням на інформресурси терористів.

Окупанти заявляють, що таким чином приводять свою "документацію" у відповідність з "законами". Минулого тижня були змінені правила надання поштових послуг на окупованій території Донецької області. Слова "гривня" і "національна валюта"в них замінили на "російський рубль".

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Українська гривня використовувалася для платежів і розрахунків в ОРДО до весни 2015 року. Потім сепаратисти оголосили там "мультивалютну зону", далі дозволили застосовувати гривню, рубль, євро і долар. До осені того ж року переважна кількість розрахунків в регіоні проводилася в рублях, у вересні 2015 російський рубль був затверджений бойовиками в якості "єдиної облікової валюти".

Раніше стало відомо, що бойовики на Донбасі зібралися зробити "іноземцями" українців, у яких немає паспорта РФ

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Автор: Юрій Годован