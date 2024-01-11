Окремий шар отриманої інформації можна буде використовувати для українського оборонно-промислового комплексу, зазначили в ГУР.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, як можна використати отримані секретні дані російського підприємства "Спеціальний технологічний центр", а також прокоментував нещодавні події в російському місті Орел, де безпілотники атакували паливно-енергетичний об’єкт.

В ефірі загальнонаціонального телемарафону він зазначив, що спецоперація ГУР, яка була здійснена спільно з українськими блогерами, дозволила отримати великий масив таємної інформації підприємства РФ, де виробляють дрони "Орлан".

"Це великий усіх та серйозний здобуток. Справді 100 гігабайтів корисної інформації. Вона може бути використана в багатьох напрямках. Насамперед, звичайно, для ретельного вивчення предметів протидії всім засобам ураження противника, всім засобам, які використовує в цій номенклатурі агресор. Це і "Орлан", і окремі пристрої РЕБ (радіоелектронної боротьби, - Ред.), інші засоби. Тобто, це важлива інформація", - підкреслив Юсов.

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Він додав, що окремий шар здобутої інформації можна буде використати для українського оборонно-промислового комплексу. Крім того, отримані дані дозволять відстежити всі ланцюжки постачання комплектування та дозволить їх перервати в майбутньому.

"І з точки зору протидії, і з точки зору запозичення якихось окремих прийомів, якщо там буде що запозичувати. Безумовний момент, оскільки документи достатньо ретельні, та викритий повний цикл виробництва, що передбачає також і конкретну номенклатуру комплектуючих. Тобто, не лише російського виробництва, але й імпортні, що залучені в засобах, які присутні в експертній документації. Це означає відстеження ланцюжків постачання і зрив цих ланцюжків в майбутньому. Зокрема і через посилення санкційної політики...", - заявив Юсов.

Він зазначив, що "частина цієї інформації безумовно буде цікава нашим партнерам". "Це справді дуже добрий масив інформації, який буде корисно використаний для нашої безпеки і оборони", - сказав Юсов.

Також представник ГУР Міноборони прокоментував питання стосовно нещодавніх подій в російському місті Орел, де безпілотники атакували паливно-енергетичний об’єкт.

Зокрема, на прохання підтвердити чи спростувати причетність української розвідки до цієї спецоперації, Юсов відповів: "Не можемо ані підтвердити, ані спростувати".

"Але інформація дуже хороша. Думаю, що такої інформації буде більше найближчим часом. Анонси робити не правильно. Але, якщо агресор продовжує геноцидну війну проти нашої держави та продовжує завдавати удари по цивільній інфраструктурі України, то звичайно наслідком таких дій відбуваються ось такі події, як у тимчасово окупованій Орловській області, наприклад. Будь-яка дія має протидію і наслідки", - акцентував представник ГУР МО.

Він зауважив, що інциденти у РФ відбуваються виключно з військовими об’єктами. "На відміну від того, що ми маємо нещастя спостерігати від наших сусідів. Відверту і терористичну війну з боку РФ, коли прицільно б’ють по цивільних об’єктах Харкова, Дніпра та інших українських міст", - підкреслив Юсов.

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Як повідомляв УНІАН, 8 січня стало відомо, що українська розвідка отримала секретні дані одного із критично важливих підприємств ВПК РФ "Спеціальний технологічний центр", яке займається виробництвом різних модифікацій БПЛА "Орлан" та має перспективні військові розробки. За попередніми оцінками, було одержано секретний архів даних, орієнтовна вартість якого становить 1,5 мільярда доларів. Зазначається, що спецоперація проводилась у взаємодії з патріотичними представниками громадянського суспільства та медіа-спільноти.

9 січня ЗМІ писали, що атака на нафтобазу та енергооб'єкт у російському місті Орел - це спецоперація ГУР Міністерства оборони України. Зазначалось, що операція була проведена за сприяння Міністерства цифрової трансформації та фонду "Повернись Живим".

Раніше губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков повідомив, що у місті Орел два дрони атакували об'єкт паливно-енергетичного комплексу.

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