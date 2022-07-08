Також підрозділи Сил оборони України завдали окупантам втрат та відкинули назад в районі Богородичного на Слов'янському напрямку.

Українські воїни придушили ворожий штурм у напрямку Дементіївки на Харківщині.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє на своїй сторінці у Facebook в оперативній інформації станом на 6:00 8 липня щодо російського вторгнення.

Зазначається, що на Харківському напрямку окупанти продовжують ведення оборонних дій. Ворог здійснював обстріли із артилерії, реактивних систем залпового вогню і танків в районах населених пунктів Харків, Микільське, Леб’яже, Уди, Дементіївка, Верхній та Старий Салтів, Петрівка, Руські Тишки та Байрак. Завдав авіаудару неподалік Петрівки.

"Українські воїни рішуче придушили спробу ворожого штурму в напрямку Дементіївки", - повідомили у Генштабі.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневий вплив із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Волобуївка, Хрестище, Гусарівка, Чепіль, Мазанівка, Долина, Червоне, Дібрівне, Богородичне та Адамівка.

Поблизу Богородичного українські бійці завдали ворогу втрат під час його чергової спроби наступу та відкинули їх назад.

Також у генштабі повідомили, що на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в складі та діяльності підрозділів збройних сил Республіки Білорусь у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей не спостерігається.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв із реактивної артилерії та мінометів в районі населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.

Як повідомив раніше радник ОП Олексій Арестович, на території Бєлгородської області стоїть 144 дивізія у повному складі. Це неприємна сила, і "якщо вона прийде на Харків, то буде проблема".

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