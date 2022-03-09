Російські окупанти продовжують тероризувати мешканців тимчасово захоплених населених пунктів.
Через регулярні протести мешканців Херсона, які чинять опір російській окупації міста, загарбники перекинули в область підрозділи Росгвардії, пише прес-служба Міноборони.
Таким чином, ворог намагається запровадити адміністративно-поліцейський режим.
Росіяни здійснили неправомірне затримання понад 400 громадян України.
4 березня російські окупанти відмовили у "зеленому коридорі", щоб Україна могла передати населенню гуманітарну допомогу. Натомість росіяни привезли кілька вантажівок харчів з собою й демонстративно зупинилися у середмісті Херсона.
Мешканці Херсона не захотіла брати гумдопомогу.
Завдяки зусиллям херсонців також провалилася пропагандистська операція росіян з проголошення "Херсонської народної республіки".
У п’ятницю загарбники відімкнули мобільний зв’язок, інтернет працює з перебоями.
Окупанти взяли Херсон під тимчасовий контроль 2 березня після важких боїв зі Збройними силами України.