Окупанти взяли Херсон під тимчасовий контроль 2 березня після важких боїв зі Збройними силами України.

Російські окупанти продовжують тероризувати мешканців тимчасово захоплених населених пунктів.

Через регулярні протести мешканців Херсона, які чинять опір російській окупації міста, загарбники перекинули в область підрозділи Росгвардії, пише прес-служба Міноборони.

Таким чином, ворог намагається запровадити адміністративно-поліцейський режим.

Росіяни здійснили неправомірне затримання понад 400 громадян України.

4 березня російські окупанти відмовили у "зеленому коридорі", щоб Україна могла передати населенню гуманітарну допомогу. Натомість росіяни привезли кілька вантажівок харчів з собою й демонстративно зупинилися у середмісті Херсона.

Мешканці Херсона не захотіла брати гумдопомогу.

Завдяки зусиллям херсонців також провалилася пропагандистська операція росіян з проголошення "Херсонської народної республіки".

У п’ятницю загарбники відімкнули мобільний зв’язок, інтернет працює з перебоями.

Окупанти взяли Херсон під тимчасовий контроль 2 березня після важких боїв зі Збройними силами України.

Вас також можуть зацікавити новини: