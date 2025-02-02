У потерпілих вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії.

В Херсоні окупанти скинули вибухівку в люк на даху маршрутного автобуса, внаслідок чого постраждали пасажири, серед яких є діти.

За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, в даний час відомо про пʼятьох постраждалих, серед яких двоє дітей. "У 12-річного хлопчика, 13-річної дівчинки та трьох жінок, 38, 52 й 54 років, діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії. Усіх потерпілих доставили до медичних закладів. Лікарі надають їм необхідну допомогу", - повідомив посадовець.

Як уточнив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, атака на маршрутку сталася в у Дніпровському районі міста. Зокрема, окупанти скинули вибухівку на люк в даху маршрутного автобуса, який належить приватному підприємству-перевізнику. В результаті автобус загорівся.

Відео дня

За даними Мрочка, у неділю росіяни вже кілька разів атакували з дронів цивільних. Зокрема, завдано удару по багатоповерхівці у Дніпровському районі. Внаслідок цього контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми отримав 74-річний чоловік, який в момент удару був на балконі. Також загарбники скинули з дрона вибухівку на карету швидкої допомоги, яка прямувала на виклик до Наддніпрянського. Авто пошкоджено, медики, на щастя, не постраждали.

"Зранку житлові квартали Дніпровського району були під ворожим вогнем. Внаслідок цього загинула жінка, чоловік отримав поранення. Пошкоджено приватні будинки", - додав Мрочко.

Атаки окупантів на цивільних у Херсоні

9 січня російські війська скинули на Херсон керовані авіаційні бомби, які зруйнували житлові будинки. Постраждало багато людей - жінки й чоловіки, у яких вибухові травми та уламкові поранення. Посадовці оприлюднили відео, на якому можна побачити, як виглядає місто після атаки. Житлові будинки зруйновані, вибуховою хвилею вибило ворота, віконні рами, шибки, обвалилися стелі, стіни, знищено майно людей. Дехто виявився заблокованим у своїх будинках і не міг вийти без сторонньої допомоги.

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