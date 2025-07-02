Учора близько 23:00 російські окупанти з артилерії завдали удару по одній з лікарень у Херсоні.
Як повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, через ворожу атаку потрощено будівлю закладу охорони здоровʼя, постраждали пʼятеро пацієнтів та троє медичних сестер.
"44-річну працівницю лікарні госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненнням грудної клітини. Ще двоє, 54 та 44 роки, лікуються амбулаторно", - деталізував він.
У лікарні продовжують перебувати й четверо постраждалих пацієнтів – чоловіки, 58 та 60 років, а також жінки, 64 та 57 років. У них – вибухові травми, контузії та різні уламкові поранення.
Ще одній 69-річний потерпілій надали допомогу, від госпіталізації вона відмовилась.
Ситуація в Херсонській області
Нещодавно військові розповіли, що росіяни вигадали підлий спосіб полювання на рятувальників в Херсоні. Загалом місто перетворилося на суцільну "сафарі-зону" для військових РФ.
А в червні окупанти активізувалися в районі Антонівських залізничного та автомобільного мостів в Херсоні, однак успіху не мали.