Серед постраждалих пʼятеро пацієнтів та три медичні сестри.

Учора близько 23:00 російські окупанти з артилерії завдали удару по одній з лікарень у Херсоні.

Як повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, через ворожу атаку потрощено будівлю закладу охорони здоровʼя, постраждали пʼятеро пацієнтів та троє медичних сестер.

"44-річну працівницю лікарні госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненнням грудної клітини. Ще двоє, 54 та 44 роки, лікуються амбулаторно", - деталізував він.

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У лікарні продовжують перебувати й четверо постраждалих пацієнтів – чоловіки, 58 та 60 років, а також жінки, 64 та 57 років. У них – вибухові травми, контузії та різні уламкові поранення.

Ще одній 69-річний потерпілій надали допомогу, від госпіталізації вона відмовилась.

Ситуація в Херсонській області

Нещодавно військові розповіли, що росіяни вигадали підлий спосіб полювання на рятувальників в Херсоні. Загалом місто перетворилося на суцільну "сафарі-зону" для військових РФ.

А в червні окупанти активізувалися в районі Антонівських залізничного та автомобільного мостів в Херсоні, однак успіху не мали.

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