Ще шістьох осіб було поранено.

На Херсонщині російські окупанти обстріляли автоколону з цивільними, загинуло щонайменше троє людей.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, 17 травня 2022 року російські війська поблизу села Давидів Брід обстріляли із системи залпового вогню "Град" колону цивільних автомобілів із людьми, які намагались проїхати до Бериславського району Херсонської області. Щонайменше троє людей загинуло, ще шестеро - отримали тілесні ушкодження різного характеру та ступеню тяжкості", - сказано у повідомленні.

За фактом обстрілу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, російські окупанти не зацікавлені в евакуації й роблять усе, щоб блокувати виїзди гуманітарних колон з небезпечних регіонів.

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