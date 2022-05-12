Україна сподівається на відкриття гуманітарних коридорів у небезпечних регіонах, однак дуже складно передбачити результати перемовин із окупантами.

Російські окупанти не зацікавлені в евакуації й роблять усе, щоб блокувати виїзди гуманітарних колон з небезпечних регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила координатор дій з гуманітарних коридорів від Офісу президента Тетяна Ломакіна.

"Україна зацікавлена в тому, щоб відкривалися гуманітарні коридори, щоб вони надавали можливість нашим людям вибиратися на безпечні територій. У той же час, росіяни не зацікавлені у цьому і тому вони роблять усе, щоб блокувати виїзди гуманітарних колон", - зазначила вона.

Ломакіна наголосила, що це є порушенням міжнародного гуманітарного права.

"Ми це фіксуємо і це питання підіймаємо на рівень Організації Об'єднаних Націй, тому що це дійсно є порушенням правил і звичаїв ведення війни. І тут мають втручатися вже й міжнародні організації", - пояснила представниця ОП.

За її словами, наразі Україна сподівається на відкриття гуманітарних коридорів у небезпечних регіонах, однак дуже складно передбачити результати перемовин із окупантами.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 12 травня, Ломакіна заявила, шо Україна домагатиметься режиму припинення вогню для відновлення евакуації людей на Донеччині та Луганщині.

За словами Ломакіної, гуманітарна ситуація у цих областях – на межі, адже на складах залишається небагато гумдопомоги, а евакуація дуже ускладнена.

Вас також можуть зацікавити новини: