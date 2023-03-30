Рішення ухвалює фактично одна людина, не дуже освічена і не компетентна, кажуть у ГУР.

Про підготовку російського диктатора Володимира Путіна до повномасштабного вторгнення в Україну знали лише три-чотири особи з його оточення. Вони разом з очільником РФ й ухвалювали рішення розпочати велику війну.

В українській розвідці заявляють, що одна з цих осіб - секретар Радбезу РФ Микола Патрушев. Про це в інтерв'ю Gazeta.ua заявив речник ГУР Андрій Юсов.

"Так. Зокрема, Патрушев", - сказав представник розвідки України.

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Юсов нагадав нещодавні заяви Патрушева про те, що РФ "двічі рятувала США від розпаду". Також секретар Радбезу РФ заговорив про наявність у Росії "унікальної зброї, здатної знищити будь-якого противника".

"Значною мірою рішення розпочати повномасштабну війну – це наслідок їхньої моделі управління. Сучасна Росія – це закрите суспільство, в тому числі всередині диктаторської вертикалі: там не передбачено якогось обговорення чи плюралізму думок. Рішення приймає одна людина, не дуже освічена і не компетентна, тому і наслідки є катастрофічними для Росії", - наголосив Юсов.

Патрушев може стати наступником Путіна

Нагадаємо, останнім часом у ЗМІ циркулюють чутки про погіршення здоров'я президента країни-агресора Володимира Путіна. У зв'язку з чим виникає питання про його наступника. Як вдалося дізнатися журналістам, тимчасово замінити головного кривавого диктатора світу може секретар Радбезу РФ Микола Патрушев.

Екс-друг Путіна Сергій Пугачов заявляв, що найсерйознішим претендентом на крісло президента РФ є секретар Радбезу РФ Микола Патрушев. Саме він може стати наступником Путіна.

Telegram-канал Generall SVR писав, що на сьогодні Патрушев має найбільший вплив на Путіна, крім того, він його лякає змовами й замахами на життя.

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