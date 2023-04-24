Попри те, що російські окупанти намагаються убезпечити бухти окупованого Севастополя, "хто ж нас може зупинити, коли ми звільняємо свої землі".

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного марафону прокоментувала, що насправді сьогодні вночі відбулось у бухті Севастополя, як росіяни намагаються захищатись від подібних атак та чому не спрацювала російська ППО.

"Те, що намагаються (російські окупанти -УНІАН) захищати, зрозуміло, що намагаються. Те, що вони там будували і бонові загородження, і намагалися убезпечити бухти, які вони називають "родною гаванью", це теж зрозуміло. Але, хто ж нас може зупинити, коли ми звільняємо свої землі",- акцентувала Гуменюк.

На уточнююче питання, чи є щось окрім світлин, якась інформація про те, чим були атаковані бухти Севастополя чи вдалося досягнути якихось цілей, чи можна трошки більше про це говорити, керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня пояснила.

Відео дня

"Треба розуміти, що під час військової операції дійсно є інтервал, коли підтримується режим інформаційної тиші. Тому, поки що можна тільки бачити і вірити власним очам. А те, що буде потрібно буде почути власними вухами, ми обов’язково проголосимо згодом", - підкреслила Гуменюк.

"Бавовна" в Криму: що відбулося у бухті Севастополя

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Сили оборони України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону коментуючи інформацію про "бавовну" в Криму та розповіді окупантів про роботу їх ППО заявила, що "на даному етапі можемо констатувати, що сезон "бавовни" розпочато". Сили оборони України і далі знищуватимуть військові об'єкти російських окупантів в Криму .

Сьогодні 24 квітня російські окупанти звинуватили українську сторону в спробі атаки безпілотними катерами на пункт базування Чорноморського флоту, який знаходиться у захопленому РФ Криму - в Севастополі. У Міноборони РФ стверджують, що українські сили у ніч на понеділок, 24 квітня, намагалися атакувати пункт базування ЧФ "трьома безекіпажними швидкохідними катерами".

Вас також можуть зацікавити новини: