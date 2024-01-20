Серед найболючіших втрат РФ у Криму Ігнат назвав знищення крейсера "Москва" і удар по штабу ЧФ у Севастополі

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат назвав операції Сил оборони, які завдали найболючіших втрат російській армії у Криму.

Як розповів Ігнат в інтерв’ю виданню "Фокус", найкращою операцією було знищення крейсера "Москва", до якої долучилися усі Сили оборони — повітряні, військово-морські та інші.

"Це була геніальна операція, яка вже описана, і Bayraktar брав участь у цьому знищенні, відвертав увагу. Але цей крейсер — це те, що дуже заважало, це флагман Чорноморського флоту, який містив багато апаратури, мав серйозні ударні функції і знищити такий корабель було дуже непросто. Але наші Сили оборони перехитрили їх — це класика. Я думаю, що не один фільм буде знято по цій операції", - зазначив Ігнат.

Відео дня

Далі ін нагадав про удар ракетами Storm Shadow по штабу Чорноморського флоту у Севастополі, коли було знищено пункти управління, вбиті окупанти. "Севастополь — це не "город русских моряков", це українське місто, тому удар був красномовним", - зазначив Ігнат.

Серед інших операцій він згадав знищення російської авіації на аеродромах та знищення комплексів "Тріумф" з відеопідтвердженням.

І наостанок речник ПС пригадав удари у Гвардійському і Джанкої, коли "по поїзду прийшли боєприпаси".

"Так, ворога треба бити, і про це я вам кажу — це логістика, це забезпечення, це бази, пункти управління", - зазначив Ігнат.

Удари ЗСУ по Криму

13 квітня 2022 року флагман Чорноморського флоту РФ, ракетний крейсер "Москва" було підбито кількома ракетами "Нептун". Удар спричинив детонацію боєкомплекту на борту. Судно буквально згоріло в морі - до того, як його спробували евакуювати.

У вересні по тимчасово окупованому Севастополю завдано ракетного удару, зокрема, атаковано штаб ЧФ РФ. У будівлі спалахнула масштабна пожежа. За даними ЗСУ, в результаті удару по штабу флоту противника загинули десятки російських військових, в тому числі – командувач ЧФ РФ.

Також у вересні повідомлялося про знищення в окупованій Євпаторії російської ЗРК С-400 "Тріумф", яка є однією з найважливіших складових ППО окупантів у Криму.

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